Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры. Он намерен стать тренером

Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.



«Я скучаю по футболу каждый день, но понимаю, что в этой профессии рано или поздно наступает конец. Думаю, мне понадобится много времени, чтобы осознать, что моя карьера закончилась. Теперь я найду что-то, что будет давать мне всё то, что футбол давал в течение этих лет.



Футбол — важная часть моей жизни, я не могу просто уйти из него. Именно поэтому я сейчас в процессе получения тренерского образования. Так я буду частью футбола всегда», — цитирует Бендтнера Daily Mail со ссылкой на Discovery+.



Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 33-летнего датского форварда был «Копенгаген».