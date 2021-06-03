Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры. Он намерен стать тренером

Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.
«Я скучаю по футболу каждый день, но понимаю, что в этой профессии рано или поздно наступает конец. Думаю, мне понадобится много времени, чтобы осознать, что моя карьера закончилась. Теперь я найду что-то, что будет давать мне всё то, что футбол давал в течение этих лет.
Футбол — важная часть моей жизни, я не могу просто уйти из него. Именно поэтому я сейчас в процессе получения тренерского образования. Так я буду частью футбола всегда», — цитирует Бендтнера Daily Mail со ссылкой на Discovery+.
Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 33-летнего датского форварда был «Копенгаген».
- 3 июня 2021
-
16:23
-
16:21
-
15:50
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:05
-
14:48
-
14:45
-
14:27
-
14:14
-
14:07
-
14:07
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:34
-
11:26