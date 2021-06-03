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Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры. Он намерен стать тренером

Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер объявил о завершении карьеры. Он намерен стать тренером
Михаил Рождественский
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Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.

«Я скучаю по футболу каждый день, но понимаю, что в этой профессии рано или поздно наступает конец. Думаю, мне понадобится много времени, чтобы осознать, что моя карьера закончилась. Теперь я найду что-то, что будет давать мне всё то, что футбол давал в течение этих лет.

Футбол — важная часть моей жизни, я не могу просто уйти из него. Именно поэтому я сейчас в процессе получения тренерского образования. Так я буду частью футбола всегда», — цитирует Бендтнера Daily Mail со ссылкой на Discovery+.

Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 33-летнего датского форварда был «Копенгаген».

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