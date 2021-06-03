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Геркус: уверен, отставка медштаба и Сухины в «Локо» — решение Николича. Убирает «чужих»

Геркус: уверен, отставка медштаба и Сухины в «Локо» — решение Николича. Убирает «чужих»
Сергей Сорокин
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал увольнение Станислава Сухины, который занимал должность начальника основной команды.

«Уверен, что отставка медштаба и Сухины в Локомотиве — это решение Николича. Убирает «чужих» людей», — написал Геркус в своём «телеграме».

Ранее стало известно, что клуб также покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников.

Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).

По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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