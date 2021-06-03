Президент «Твери» Аджоев отстранён от футбола на полгода
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Президент «Твери» Мамука Аджоев наказан за поведение после матча 22-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Зенитом-2» (0:1) по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза.
Как сообщает пресс-служба РФС, Аджоев нарушил статью 101 Регламента по этике. В соответствии со статьями 3 и 4 он оштрафован на 125 тыс. рублей. Также на управленца наложен запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на шесть месяцев.
Напомним, после поражения в матче с «Зенитом-2» Аджоев зашёл в судейскую комнату и принялся оскорблять арбитров.
«Тверь», набрав 50 очков в 27 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице второй группы ПФЛ, уступая «Зениту-2» (52), «Динамо-2» (53) и «Олимпу-Долгопрудному» (63).
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