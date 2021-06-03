Леонид Кучук покинул минское «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Соглашения со специалистом и его помощниками Евгением Ивановым, Николае Русу и Алексеем Кучуком растогнуты по соглашению сторон.
Отметим, минское «Динамо» потерпело второе поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате солигорскому «Шахтёру» (0:1).
«Динамо», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает четвёртое место в таблице высшей лиги Беларуси.
Леонид Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов». Примечательно, что под его руководством «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.
- 3 июня 2021
-
17:42
-
17:42
-
17:27
-
17:23
-
16:58
-
16:50
-
16:29
-
16:23
-
16:21
-
15:50
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:05
-
14:48
-
14:45
-
14:27
-
14:14
-
14:07
-
14:07
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45