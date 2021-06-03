У Серхио Рамоса испортились отношения с Пересом и руководством «Реала»

У защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса нет будущего в команде, утверждает AS.



По информации издания, у 35-летнего футболиста испортились отношения с руководством клуба, в частности с президентом Флорентино Пересом. Боссы «сливочных» недовольны действиями Серхио, который призвал своих партнёров по команде отказаться от сокращения зарплат на 10 процентов. «Реал» просил об этом игроков на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса, однако Рамос был уверен, что клуб хочет сэкономить средства для покупки форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.



Отмечается, что продление контракта Рамоса с «Реалом» исключено. Сумма, которую клуб был готов платить испанцу, выделена на оклад новичка команды, защитника Давида Алабы, о переходе которого уже объявлено официально.