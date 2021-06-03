Анчелотти: счастлив снова тренировать Бензема. Он должен забивать 50 голов, а не 30

61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, вновь возглавивший мадридский «Реал», объяснил, за счёт чего планирует добиться большего числа голов от атакующих игроков команды.



«Бензема должен забивать не 30, а 50 голов. Винисиус тоже должен забивать. Нам нужно больше мячей и от других футболистов. У меня в составе находятся очень качественные игроки. Я счастлив снова тренировать того же Бензема. Он стал играть ещё лучше и брать на себя больше ответственности.



Также у нас есть молодые парни с огромными перспективами на будущее. Не стоит говорить только о возможных трансферах. Если придать нужный настрой команде, поработать над тактикой, то и имеющиеся в обойме игроки начнут забивать больше», — приводит слова Анчелотти AS.

Новость по теме Анчелотти: Бэйл сможет провести отличный сезон в «Реале»