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Анчелотти: счастлив снова тренировать Бензема. Он должен забивать 50 голов, а не 30

Анчелотти: счастлив снова тренировать Бензема. Он должен забивать 50 голов, а не 30
Артур Иванов
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61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, вновь возглавивший мадридский «Реал», объяснил, за счёт чего планирует добиться большего числа голов от атакующих игроков команды.

«Бензема должен забивать не 30, а 50 голов. Винисиус тоже должен забивать. Нам нужно больше мячей и от других футболистов. У меня в составе находятся очень качественные игроки. Я счастлив снова тренировать того же Бензема. Он стал играть ещё лучше и брать на себя больше ответственности.

Также у нас есть молодые парни с огромными перспективами на будущее. Не стоит говорить только о возможных трансферах. Если придать нужный настрой команде, поработать над тактикой, то и имеющиеся в обойме игроки начнут забивать больше», — приводит слова Анчелотти AS.

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