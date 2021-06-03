Президент «Легион-Динамо»: уже вижу Хабиба как острого нападающего нашей команды

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал подписание контракта с бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.



«История началась еще пять лет назад — Хабиб приходил к нам в клуб, когда он только зародился, желал нам удачи. Сегодня на странице в «Инстаграме» я увидел, что ему нужен новый вызов, что он хочет играть в большой футбол. Возникла такая идея — пригласить его к нам в клуб. У нас стоит задача выйти в ФНЛ, уверены, что Хабиб может нам помочь. Прямых переговоров между нами пока не было, но в ближайшее время, возможно, он на наше желание как-то отреагирует. С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Сумму он может вписать сам. Надеюсь, что он в курсе наших финансовых возможностей, поэтому не будет вписывать слишком большое значение. Но, думаю, для него это не главное.



На руки контракт мы ему пока не передавали. Но это серьёзная история. У меня свои задачи, как у руководителя клуба: имиджевые задачи, у него, как у профессионала, свои. Мы можем помочь друг другу. Понятно, что не в этом сезоне, но поехать на сборы он уже вполне может. Я не видел его игры вживую, но по тем нарезкам, что я смотрел, по последнему видео, как он гол забил… Он может нам помочь. Я уже вижу его как острого нападающего для нашей команды», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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