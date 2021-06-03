«ПСЖ» начал переговоры с представителями Роналду. «Юве» хочет за игрока € 25-30 млн

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к смене клубной прописки. Новоиспечённый наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на возрастного португальца и планирует сделать ставку на более молодых игроков.
Как информирует AS, одним из главных претендентов на подписание Роналду является «Пари Сен-Жермен». Французский клуб уже начал переговорный процесс с представителями Криштиану. «Ювентус» намерен выручить за звёздного форварда € 25-30 млн.
Руководство «ПСЖ» считает, что приобретение Роналду сгладит спортивный и имиджевый удар по клубу в случае возможного ухода Килиана Мбаппе, которого СМИ активно связывают с мадридским «Реалом». Кроме того, Криштиану сотрудничает со спортивным брендом Nike, который является одним из спонсоров «ПСЖ». Трёхстороннее сотрудничество может пойти на пользу футболисту, клубу и компании.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
- 3 июня 2021
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