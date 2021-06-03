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Мбаппе рассказал, почему не перешёл в «Реал» семь лет назад

Мбаппе рассказал, почему не перешёл в «Реал» семь лет назад
Артур Иванов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему отказался переходить в мадридский «Реал» в 2014 году.

«Мои родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции, получил образование в этой стране. Чтобы я одновременно играл в футбол и получал знания. Поездка в Испанию, даже несмотря на присутствие там Зидана, представляла для меня столкновение с другой страной и культурой.

Если вы хотите достичь вершины, то должны понимать, что детям там не место. Это мир взрослых, и вы должны быть готовы к этому», — передаёт слова Мбаппе Marca.

Семь лет назад форвард посетил Мадрид и имел возможность поближе познакомиться с «Реалом» и клубной инфраструктурой. Мбаппе познакомился со своим кумиром Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который в то время уже рекомендовал испанскому клубу подписать игрока.

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