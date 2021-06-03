«Арсенал» объявил об уходе Эдегора, Себальоса и Давида Луиса

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил об уходе нескольких игроков по окончании сезона-2020/2021.

Расположение «канониров» покидают голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луис, а также полузащитники Даниэль Себальос и Мартин Эдегор. Испанец и норвежец выступали за «Арсенал» на правах аренды, их контракты принадлежат мадридскому «Реалу».

«Мы благодарим перечисленных игроков за вклад в клуб в период действия их постоянных или арендных соглашений.

Вы всегда будете частью семьи по имени «Арсенал», и мы желаем вам всего наилучшего, здоровья, счастья и успехов в будущем», — написала пресс-служба «Арсенала».

В завершившемся сезоне «канониры» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко. Таким образом, лондонский клуб не получил еврокубковую путёвку на следующий сезон.