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Старейшее в мире информационное агентство рассказало о шансах сборной России на Евро-2020

Старейшее в мире информационное агентство рассказало о шансах сборной России на Евро-2020
Артур Иванов
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Старейшее в мире французское информационное агентство Agence France-Presse оценило перспективы сборной России на предстоящем Евро-2020, а также назвало игроков, которые представляют наибольшую угрозу для соперников.

Издание не верит, что национальная сборная России сможет добиться весомых успехов на предстоящем турнире. Главной надеждой команды считаются форвард и капитан Артём Дзюба и полузащитник Александр Головин. Футболист, выступающий за «Монако», обладает необходимыми качествами, чтобы помочь Дзюбе в линии атаки

Нападающий «Зенита» представляет собой главную угрозу в атакующей линии российской сборной. Подтверждает это то, что Дзюба в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром в РПЛ, забив 20 голов за сезон в составе питерской команды.

Больше всего шансов на победу на европейском турнире имеет бельгийская сборная.

Календарь игр сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2021.

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