Источник: Куман продолжит тренировать «Барселону» в будущем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранит свою должность в клубе в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение не разрывать соглашение с нидерландским специалистом. Ранее сообщалось, что если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен будет выплатить ему € 5,8 млн, а также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. Соответственно, всего наставник мог рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.
- 3 июня 2021
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