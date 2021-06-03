Источник: Куман продолжит тренировать «Барселону» в будущем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранит свою должность в клубе в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



Президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение не разрывать соглашение с нидерландским специалистом. Ранее сообщалось, что если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен будет выплатить ему € 5,8 млн, а также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. Соответственно, всего наставник мог рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.



Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

Новость по теме Лапорта: с Куманом «Барселона» будет прогрессировать