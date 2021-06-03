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Источник: Куман продолжит тренировать «Барселону» в будущем сезоне

Источник: Куман продолжит тренировать «Барселону» в будущем сезоне
Артур Иванов
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранит свою должность в клубе в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение не разрывать соглашение с нидерландским специалистом. Ранее сообщалось, что если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен будет выплатить ему € 5,8 млн, а также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. Соответственно, всего наставник мог рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

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