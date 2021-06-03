«Локомотив» подписал защитника «Ахмата» Максима Ненахова

Защитник грозненского «Ахмата» Максим Ненахов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Футболист подписал с железнодорожниками контракт сроком на три года, информирует пресс-служба «Локо».
«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет выступать в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тёплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой мы добьёмся больших побед», — приводит слова Ненахова пресс-служба «Локомотива».
Ненахов является воспитанником академии «Динамо». Также футболист защищал цвета «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». В завершившемся сезоне защитник выступал за «Ахмат», провёл 31 матч и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с грозненским клубом был рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ненахова в € 1,8 млн.
- 3 июня 2021
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