Чистяков – о переходе в «Зенит»: я об этом мечтал с самого детства

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после подписания контракта с санкт-петербургским клубом.

«Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался — это то, чего я и хотел, о чем мечтал с самого детства. С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух — а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы», — приводит слова Чистяков официальный сайт «Зенита».

Чистяков подписал с «Зенитом» соглашение до конца сезона-2024/2025. Ранее Дмитрий выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, а его контракт принадлежал «Ростову».