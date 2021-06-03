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Итальянский портал включил Дзюбу и Ярмоленко в список игроков, способных удивить на Евро

Итальянский портал включил Дзюбу и Ярмоленко в список игроков, способных удивить на Евро
Артур Иванов
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Итальянское издание Pianetafanta составило список футболистов, которые могут выступить лучше, чем от них ждут на предстоящем Евро-2020.

Портал считает, что нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попытается повторить своё удачное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года. Тогда российская национальная команда вышла в четвертьфинал турнира, обыграв сборную Испании. Дзюба внёс чуть ли не наибольший вклад в успех коллектива.

Полузащитник английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко также способен сыграть крайне эффективно. Украинской сборной вполне по силам выйти из группы, где их соперниками являются Нидерланды, Австрия и Северная Македония, а 31-летний атакующий игрок может стать важнейшим звеном команды.

Также могут удивить: Унаи Симон (Испания), Симон Кьяер (Дания), Рикардо Родригес (Швейцария), Деян Ловрен (Хорватия), Янник Феррейра Карраско (Бельгия), Илкай Гундоган(Германия), Теему Пукки (Финляндия) и Бурак Йилмаз (Турция).

Новости чемпионата Европы по футболу.

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