Агент Лаксальта подтвердил интерес к игроку со стороны московского «Динамо»

Ариель Красоуски, агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, прокомментировал информацию СМИ об интересе к своему подопечному со стороны московского «Динамо».
«Динамо» действительно интересуется Диего. Более того, клуб уже связался с «Миланом» по поводу его перехода», — приводит слова Красоуски Sport24.
Ранее стало известно, что на игрока также претендует турецкий «Бешикташ». При этом «Милан» положительно смотрит на перспективу продажи Диего в летнее трансферное окно.
Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».
- 3 июня 2021
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