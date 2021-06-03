Песков: надеюсь, наши футболисты на Евро будут такие же успешные, как наши фигуристы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Евро – 2020.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна и, конечно, и президент России, это совершенно обязательно.

Ну, сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», — приводит слова Пескова ТАСС.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.