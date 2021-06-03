Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: после удивительно успешного ЧМ-2018 сборная России хочет далеко дойти на Евро-2020

Bild: после удивительно успешного ЧМ-2018 сборная России хочет далеко дойти на Евро-2020
Артур Иванов
Комментарии

Немецкое издание Bild поделилось мнением о целях и мотивации сборной России на предстоящий Евро-2020.

«После удивительно успешного ЧМ-2018 сборная России хочет далеко дойти на Евро-2020. Для начала, по крайней мере, второе место в группе после Бельгии должно стать целью для российской сборной.

Главный тренер Станислав Черчесов, который руководит национальной командой с 2016 года, также хотел бы утвердиться в качестве успешного наставника. Выход в четвертьфинал прошлого мирового турнира является на данный момент наибольшим успехом для Черчесова у руля сборной», — написано в публикации портала.

Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Расписание матчей сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Новость по теме
Итальянский портал включил Дзюбу и Ярмоленко в список игроков, способных удивить на Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021