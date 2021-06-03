Bild: после удивительно успешного ЧМ-2018 сборная России хочет далеко дойти на Евро-2020

Немецкое издание Bild поделилось мнением о целях и мотивации сборной России на предстоящий Евро-2020.
«После удивительно успешного ЧМ-2018 сборная России хочет далеко дойти на Евро-2020. Для начала, по крайней мере, второе место в группе после Бельгии должно стать целью для российской сборной.
Главный тренер Станислав Черчесов, который руководит национальной командой с 2016 года, также хотел бы утвердиться в качестве успешного наставника. Выход в четвертьфинал прошлого мирового турнира является на данный момент наибольшим успехом для Черчесова у руля сборной», — написано в публикации портала.
Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Расписание матчей сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2020.
- 3 июня 2021
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