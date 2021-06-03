Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство.



«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал футболист в «Инстаграме».



На фотографии, которая содержится в публикации, игрок держит российский паспорт в руке.

26-летнего футболист провёл 21 матч за сборную Эквадора. Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл 24 матча за «Краснодар», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.