«Спартак» расторг контракт с Ташаевым

Полузащитник Александр Ташаев покидает московский «Спартак». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт красно-белых.
«ФК «Спартак» и полузащитник Александр Ташаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 26-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!», — написала пресс-служба красно-белых.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» не рассчитывает на полузащитников Резиуана Мирзова и Александра Ташаева и планирует расстаться с игроками летом.
Ташаев перешёл в «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. В завершившемся сезоне выступал за «Спартак-2». Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.
- 3 июня 2021
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