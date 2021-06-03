Андрей Пятов: лучшие клубы в мире – «Шахтёр», «Барселона» и «Бавария»

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов назвал три лучших игрока и три лучших клуба в мировом футболе на сегодняшний день.
«Читаю ли я СМИ и комментарии фанатов? Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.
Три лучших футболиста в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко.
Три лучших клуба в мире на сегодняшний день: «Шахтёр», «Барселона», «Бавария», — приводит слова Пятова Украинская ассоциация футбола в программке к матчу Украина – Македония.
Напомним, Евро-2020 станет для 36-летнего Пятова последним турниром в составе сборной Украины, за которую Андрей выступает с 2006 года. На его счету 97 матчей (46 — «сухие») и 78 пропущенных голов. Вместе с национальной командой Пятов выступал на чемпионате мира — 2006, а также на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
- 3 июня 2021
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