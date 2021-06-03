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Кейн заявил, что намерен выиграть трофей со сборной Англии за время своей карьеры

Кейн заявил, что намерен выиграть трофей со сборной Англии за время своей карьеры
Артур Иванов
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Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил о своём желании выиграть трофей с национальной командой, а также поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

«От нас много ждут, но мы верим, что сможем оправдать ожидания. Я знаю игроков сборной и чувствую, что мы готовы ко всему. Есть много отличных сборных — Франция, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Португалия. Мы знаем, для того, чтобы победить в турнире, нам нужно обыграть некоторые из этих команд. Это вызов для нас. Но я точно уверен, что ни одна из этих команд не хочет встретиться с нами.

Я посчитаю это провалом, если не выиграю трофей для Англии за свою карьеру футболиста. Мы всё еще прогрессируем, нам еще есть над чем работать. Но у нас есть цель, и мы способны её достичь», — приводит слова Кейна Evening Standart.

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