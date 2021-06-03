Саутгейт: не все фанаты понимают, почему игроки встают на колено перед матчами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался на тему того, что не все болельщики правильно понимают для чего игроки встают на колено перед началом матчей.



«Я думаю, что у нас сложилась ситуация, когда некоторые люди считают, что это выражение какой-то политической позиции, с которой они не согласны. Игроки делают это не по такой причине. Мы поддерживаем друг друга. Приятно было слышать, что большинство болельщиков хлопками старались заглушить свист, исходящий от других людей.

Большинство понимает смысл послания, но некоторые — не совсем. Я полагаю, что в настоящее время мы наблюдаем подобное на многих стадионах мира", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.



Недавно часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено перед началом товарищеского матча игроков сборных Англии и Австрии.