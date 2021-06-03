Футболист Александр Ивулин был задержан в квартире в Минске

Сегодня, 3 июня, футболист белорусского клуба «Крумкачы» Александр Ивулин, являющийся по совместительству журналистом и автором YouTube-проекта «ЧестнОК», был задержан в квартире в Минске, информирует By.Tribuna.com.

Вместе с Ивулиным задержали монтажёра его YouTube-канал, бывшего сотрудника БТРК Ярослава Писаренко.

По словам очевидцев, люди в гражданском пришли в квартиру Ивулина около 13:00 мск. Сначала они устроили обыск, предварительно пригласив соседей в качестве понятых. Спустя час Писаренко и Ивулина увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что их доставили в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

Отметим, Ивулин стал игроком минского клуба «Крумкачы», выступающего в первой белорусской лиге, лишь в этом сезоне. До этого его основным родом деятельности была журналистика.