Футболист Александр Ивулин был задержан в квартире в Минске

Сегодня, 3 июня, футболист белорусского клуба «Крумкачы» Александр Ивулин, являющийся по совместительству журналистом и автором YouTube-проекта «ЧестнОК», был задержан в квартире в Минске, информирует By.Tribuna.com.
Вместе с Ивулиным задержали монтажёра его YouTube-канал, бывшего сотрудника БТРК Ярослава Писаренко.
По словам очевидцев, люди в гражданском пришли в квартиру Ивулина около 13:00 мск. Сначала они устроили обыск, предварительно пригласив соседей в качестве понятых. Спустя час Писаренко и Ивулина увезли на двух машинах в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что их доставили в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП).
Отметим, Ивулин стал игроком минского клуба «Крумкачы», выступающего в первой белорусской лиге, лишь в этом сезоне. До этого его основным родом деятельности была журналистика.
- 3 июня 2021
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