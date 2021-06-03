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Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в товарищеском матче

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в товарищеском матче
Максим Хрущ
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Сегодня, 3 июня, сборная Бельгии по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Греции. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия) и завершилась с ничейным счётом 1:1. Матч обслуживала португальская бригада арбитров, которую возглавил Фабиу Вериссиму.

Несмотря на более звёздный и именитый состав, сборная Бельгии не владела существенным игровым преимуществом. В пользу бельгийцев говорил лишь процент владения мячом, а вот в плане ударов по воротам греки превзошли соперника. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Торган Азар. Но на 66-й минуте Георгиос Цавеллас восстановил равенство на табло. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Напомним, сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу грядущего Евро-2020. Также на групповом этапе команде Станислава Черчесова предстоит встретиться с Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами сборная России уже играли в квалификации.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
03 июня 2021, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Греция
1:0 Азар – 20'   1:1 Цавеллас – 66'
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