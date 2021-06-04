Sportschau: потолок сборной России на Евро-2020 — это 1/8 финала

Немецкое издание Sportschau поделилось мнением о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате Европы – 2020.

«Ключевой игрок – Артём Дзюба. Центральный нападающий России, возможно, не самый технически подкованный игрок на этом чемпионате Европы. Однако, обладая большой силой, напористостью и бомбардирскими навыками, он по-прежнему остаётся игроком, которого соперники россиян опасаются больше всего.

В целом у российской сборной слишком мало опыта на высоком международном уровне, чтобы вызвать ажиотаж на предстоящем Евро. Большинство игроков играют в чемпионатах, которые не являются конкурентами для европейских топ-лиг. Потолок сборной России на Евро-2020 — это 1/8 финала», — написало издание в обзоре на сборную России.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.