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Мексиканский сайт: миссия сборной России — повторить успехи 1960-х

Мексиканский сайт: миссия сборной России — повторить успехи 1960-х
Артур Иванов
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Главная цель сборной России на предстоящем Евро-2020 — попробовать повторить былые успехи сборной СССР, считает мексиканский сайт Record.

«Россия была великой футбольной державой в прошлом веке, когда проходили первые международные турниры. Но в нынешнее время страна далека от славы. Одно чемпионство за два финала в 1960-х остаются всё дальше и дальше. Эти достижения, которые стали возможны благодаря великому вратарю Льву Яшину, остаются лишь воспоминаниями. Теперь России приходится надеяться на Артёма Дзюбу и Александра Головина. Их черёд становиться великими.

На последнем чемпионате мира, который являлся домашним, российская сборная оставила хорошее впечатление. Но сейчас они переживают смену поколений. Лишь несколько игроков выступают в ведущих европейских лигах. А их главная звезда по-прежнему выступает в местном чемпионате за „Зенит“. Несмотря на то, что Дзюбе уже практически 35 лет, он до сих пор остаётся главной надеждой команды в атаке», — написано в публикации портала.

Расписание матчей сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2020.

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