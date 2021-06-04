Пятов: первую зарплату в карьере получил водкой и сахаром

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о любимых сериалах и об особенностях первой зарплаты в своей футбольной карьере.



«Любимый сериал? Первый, который я посмотрел — «Доктор Хаус». А сейчас смотрю «Чёрный список». Если же брать родную продукцию, то «Крепостная». Меня жена на него подсадила. Полностью его посмотрел, очень понравился. Это один из немногих украинских сериалов, который заслуживает уважения.



Что я купил на свою первую зарплату? Когда играл в любительской «Артемиде», то первую зарплату мне дали сахаром и водкой. Администратор потом всё это продавал, а деньги пошли в семью.



А вот если бы не играл в футбол, я бы стал, наверное, водителем. Дальнобойщиком. Я люблю всё, что связано с машинами», — приводит слова Пятова Украинская ассоциация футбола в программке к матчу Украина — Македония на Евро-2020.



Напомним, Евро-2020 станет для 36-летнего Пятова последним турниром в составе национальной сборной Украины, за которую он выступает с 2006 года.