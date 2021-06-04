Германия стала вторым финалистом молодёжного чемпионата Европы, обыграв Нидерланды

В Секешфехерваре (Венгрия) на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» состоялся матч полуфинала молодёжного чемпионата Европы до 21 года между сборными Нидерландов и Германии. Встреча завершилась победой немцев со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт уже на первой минуте – отличился форвард сборной Германии Флориан Вирц. Уже спустя семь минут он отметился дублем, тем самым, создав приличный задел для своей команды. На 67-й минуте Нидерланды сумели сократить отставание усилиями защитника Перра Схюрса, однако рассчитывать на большее в этой игре им не пришлось – счёт остался неизменным до конца встречи.



Таким образом, Германия встретится в финале турнира со сборной Португалии, которая оказалась сильнее представителей Испании (1:0). Матч пройдёт 6 июня, начало – 22:00 мск.