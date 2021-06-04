Талалаев оценил работу Тедеско со «Спартаком»: он дал команде набор инструментов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о работе в московском «Спартаке» 35-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«Мы первый раз с ним поговорили на нашей последней игре, до этого он был дисквалифицирован. Очень тепло пообщались, Доменико лестно отозвался о работе, которую мы проделали. Буквально три-четыре фразы, но было приятно, он сказал, что первый тайм был вообще классный в нашем исполнении. Его эмоциональность мне никак не мешает. Я близкий к Доменико по своим проявлениям реакций. Меня это не раздражало.

Тедеско — нормальный молодой тренер, который знает сильные стороны своей команды. Он дал им набор инструментов: они знают, как вскрывать фланг, как создать численное преимущество. Мы же должны знать, как его закрыть. В первом тайме чаще получалось, особенно на фланге Айртона. На фланге Мозеса сложнее, потому что часто за счёт индивидуальных действий он создаёт преимущество. Во втором тайме перестало получаться, и мы решали эту проблему, но не решили ни тренерский штаб, ни футболисты. Я должен на себя взять за это определённую ответственность», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.