Талалаев — о машинах от Кадырова: ключи в раздевалке ни разу не кидали

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что ни разу не общался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, отметив, что не получал от него никаких подарков.

«Ни разу не общался с Кадыровым. Он был на игре с ЦСКА, когда мы в конце проиграли 0:3. И после этого мы не общались, я его даже не видел.

Крики в микрофон? Во-первых, это не он. А во-вторых, я не хочу об этом говорить. За микрофон нас штрафуют, сопернику это, конечно, мешает, бесит. Мне нравится поддержка трибун. А в микрофон это или нет — всё равно. Но когда вся трибуна гонит команду вперёд, то любой футболист скажет, что от этого появляются дополнительные силы.

Что касается слухов, что Кадыров дарит машины за голы, то ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола — 300 тысяч рублей. И мы на неё сходили на банкет. А в остальном — живём в рамках бюджета», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.