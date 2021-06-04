Талалаев — о машинах от Кадырова: ключи в раздевалке ни разу не кидали

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что ни разу не общался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, отметив, что не получал от него никаких подарков.
«Ни разу не общался с Кадыровым. Он был на игре с ЦСКА, когда мы в конце проиграли 0:3. И после этого мы не общались, я его даже не видел.
Крики в микрофон? Во-первых, это не он. А во-вторых, я не хочу об этом говорить. За микрофон нас штрафуют, сопернику это, конечно, мешает, бесит. Мне нравится поддержка трибун. А в микрофон это или нет — всё равно. Но когда вся трибуна гонит команду вперёд, то любой футболист скажет, что от этого появляются дополнительные силы.
Что касается слухов, что Кадыров дарит машины за голы, то ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола — 300 тысяч рублей. И мы на неё сходили на банкет. А в остальном — живём в рамках бюджета», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.
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