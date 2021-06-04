Перед матчем Аргентина – Чили состоялась торжественная церемония открытия статуи Марадоны
Поделиться
Перед матчем 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили у стадиона «Унико Мадре де Сьюдадес» в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) состоялась торжественная церемония открытия статуи, посвящённой легендарному Диего Марадоне.
Фото доступно в «Твиттере» сборной Аргентины.
Напомним, что Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
04:20
-
03:59
-
03:00
-
02:13
-
01:54
-
00:49
-
00:37
-
00:35
-
00:18
-
00:02
- 3 июня 2021
-
23:51
-
23:40
-
23:27
-
23:22
-
23:10
-
22:50
-
22:49
-
22:41
-
22:30
-
22:12
-
22:11
-
21:43
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:14
-
20:11
-
19:43
-
19:23
-
18:57
-
18:53
-
18:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам