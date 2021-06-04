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Перед матчем Аргентина – Чили состоялась торжественная церемония открытия статуи Марадоны

Перед матчем Аргентина – Чили состоялась торжественная церемония открытия статуи Марадоны
Вячеслав Моренко
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Перед матчем 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили у стадиона «Унико Мадре де Сьюдадес» в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) состоялась торжественная церемония открытия статуи, посвящённой легендарному Диего Марадоне.

Фото доступно в «Твиттере» сборной Аргентины.

Напомним, что Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения.

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