«Атлетико» готов предложить Симеоне продлить контракт на два года
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Руководство мадридского «Атлетико» готово предложить 51-летнему аргентинскому специалисту Диего Симеоне двухлетнее продление контракта. Об этом сообщает Calciomercato.
Диего возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Действующий контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.
Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.
«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал» выигрывал испанскую Примеру 34 раза.
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