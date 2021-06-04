Сборная Колумбии разгромила Перу в матче отбора ЧМ-2022
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Завершился матч седьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная Перу принимала национальную команду Колумбии. Встреча прошла в Лиме на стадионе «Насьональ» и завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 3:0.
За сборную Колумбии забивали Йерри Мина, Андрес Урибе и Луис Диас. Сборная Перу под занавес первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Мигеля Трауко. На 59-й минуте арбитр уравнял составы, показав красную карточку защитнику Даниэлю Муньос Мехии.
Сборная Колумбии прервала безвыигрышную серию из трёх матчей (ничья и два поражения). Сборная Перу, в свою очередь, потерпела четвёртое поражение подряд.
В следующем матче Колумбия сыграет с Аргентиной, а Перу проведёт матч с Эквадором.
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