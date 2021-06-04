Месси прокомментировал результат матча сборной Аргентины с Чили в отборе ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре с национальной командой Чили. Матч состоялся в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» и завершился со счётом 1:1.

«Мы давно не собирались вместе, нелегко вернуться, но думаю, временами мы показывали хорошую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось победить. Постепенно нам нужно снова стать сильнее. Это был особенный матч, потому что он был первым без Диего Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная сборная. Кроме того, матч был особенным из-за ситуации в стране и в мире, это очень трудное время для всех. Жалко, что на этот столь красивый стадион не смогли приехать люди», — приводятся слова Месси на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Единственный гол за сборную Аргентины в этой встрече забил Месси.