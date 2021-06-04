Защитник сборной Колумбии получил красную карточку через три минуты после выхода на замену

Защитник национальной команды Колумбии Даниэль Муньос Мехия неудачно дебютировал за команду.

Футболист вышел на замену на 56-й минуте матча со сборной Перу в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Однако уже через три минуты он пошел в жёсткий отбор мяча. Арбитр встречи после просмотра системы видеоповтора показала футболисту красную карточку.

Сам матч, который прошёл в Лиме на стадионе «Насьональ», завершился разгромной победой колумбийцев со счётом 3:0.

Сборная Колумбии прервала безвыигрышную серию из трёх матчей (ничья и два поражения). Сборная Перу, в свою очередь, потерпела четвёртое поражение подряд. В следующем матче Колумбия сыграет с Аргентиной, а Перу проведёт матч с Эквадором.