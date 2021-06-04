«Челси» установил ценник на Эмерсона, которым интересуются «Интер» и «Наполи»

«Челси» работает над продажей защитника Эмерсона, который окончательно выпал из стартовой обоймы команды.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», синие установили на 26-летнего футболиста ценник — они хотят выручить за него € 8-10 млн. В услугах Эмерсона заинтересованы два итальянских топ-клуба — «Наполи» и «Интер». Более того, нерадзурри уже вступили в переговоры с новым агентом игрока.



Эмерсон начинал карьеру в «Сантосе», после чего перебрался в «Палермо», а затем — в «Рому». Цвета «Челси» защищает с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, проведя на поле 89 минут. Ещё в 19 встречах оставался на скамейке запасных.

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