Агбонлахор раскритиковал Хендерсона, решившего поехать на Евро-2020

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор выступил с критикой в адрес полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии Джордана Хендерсона, решившего поехать с национальной командой на чемпионат Европы — 2020, несмотря на травму.



«Я считаю, что Хендерсон ведёт себя эгоистично. Состав объявили, и после этого в среду утром Джордан сообщил Саутгейту, что он не готов играть. Снимки не выявили травмы, и Хендерсон прекрасно знает, что ведёт себя мелочно. Евро стартует через 10 дней, впереди матч с Хорватией, это хорошая команда. Тебе нужно быть готовым, нужно потренироваться, сыграть пару матчей.



Хендерсону нужно быть честным с тренером и сказать: «Вы знаете, что у меня проблемы. Я лидер и капитан и поступлю правильно по отношению к команде. Вызовите Бена Уайта, Эрика Дайера — кого угодно, но нам нужен другой центральный полузащитник, потому что я травмирован и не в форме». Но он этого не сделает. Если бы я был английским полузащитником, которого не вызвали в сборную, я был бы в ярости. Я бы думал: «Подождите-ка, это отличный игрок, у него прекрасная карьера, но он травмирован. Отправьте его домой». Хендерсон — не Месси, у нас есть другие полузащитники, способные делать то же, что и он», — цитирует Агбонлахора Liverpool Echo со ссылкой на talkSPORT.

Видеообзор победы Англии в матче с Австрией: