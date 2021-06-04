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Билялетдинов: после провала со Словенией Хиддинк сказал, что мы сели ему на шею

Билялетдинов: после провала со Словенией Хиддинк сказал, что мы сели ему на шею
Сергей Сорокин
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о разговоре с экс-наставником национальной команды Гусом Хиддинком после провала со Словенией в стыковых матчах к чемпионату мира — 2010.

«Возглавив сборную России, Гус Хиддинк нашёл ключи к нашему менталитету. Создал свободную атмосферу. Разрешал, например, до одиннадцати вечера проводить время в кругу семьи. Даже на Евро я мог после матча съездить в отель к жене и вернуться в сборную на следующий день.

Поначалу все осторожничали, потому что не привыкли к такой свободе. Многие ребята оставались в отеле сборной и жили по старому режиму. Но в 2008–2009 годах все уже спокойно пользовались предоставленной свободой.

В марте 2010-го — уже после провала в стыковых матчах, когда мы не попали на чемпионат мира, — мы с Хиддинком летели в одном самолёте с его последней игры против Венгрии. Летели в Амстердам, где у меня была пересадка на Ливерпуль. В пути перебросились парой слов.

Главное, что сказал Хиддинк: мы всей командой переоценили свободу, которую он нам предоставил. Грубо говоря, немножко сели ему на шею», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

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