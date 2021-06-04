Ибрагимович: Доннарумма мог стать как Мальдини и играть за «Милан» 20 лет

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил сожаление в связи с уходом из команды вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истекает контракт.



«Мне очень жаль, что Джанлуиджи уходит. Вы спрашивали меня, зарабатывают ли футболисты слишком много, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в «Милане», мог бы стать вратарём команды на 20 лет. Хотя, возможно, не так надолго, ведь он не Ибра (смеётся). Но он лучший голкипер в мире. Доннарумма мог стать Мистером «Миланом», как Паоло Мальдини. Как можно оценить Мальдини? Это невозможно измерить. Я бы посоветовал Доннарумме оставаться в «Милане» до конца», — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.



Доннарумма защищал цвета «Милана» с начала карьеры, с 2015 года. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл 37 матчей в итальянской Серии А и пропустил 38 мячей.

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