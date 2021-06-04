Академия «Барселоны» в Москве приглашает к участию на турнире BARÇA Moscow CUP 2021

BARÇA Academy Moscow приглашает футбольные команды от 2008 до 2015 годов рождения принять участие в первом открытом детско-юношеском турнире BARÇA Moscow CUP 2021, который пройдёт 18, 19 и 20 июня 2021 года на футбольных базах академии. BARÇA Moscow Cup — это первый открытый детско-юношеский турнир, проводимый под патронажем ФК «Барселона» в России.



Одна из целей турнира — направление футболистов для прохождения стажировки в BARÇA Academy Moscow в сезоне-2021/2022.



BARÇA Moscow Cup 2021 — турнир с уникальным призовым фондом:

— футболки с автографом легендарного футболиста Лионеля Месси;

— путёвки на летние тренировочные сборы BARÇA Academy 2021;

— призы от партнёров.



Приём заявок на участие в BARÇA Moscow Cup 2021 открыт до 11.06.2021 включительно.



Заявку на участие в турнире можно направить по адресу электронной почты hola@barcaacademy.ru или по телефонам +7 (962) 994-37-93 и +7 (903) 529-39-38.