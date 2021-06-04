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Экс-вратарь лондонского «Арсенала» скончался в возрасте 51 года

Экс-вратарь лондонского «Арсенала» скончался в возрасте 51 года
Михаил Рождественский
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Бывший вратарь лондонского «Арсенала», «Вест Бромвич Альбион» и ряда других клубов Алан Миллер ушёл из жизни в возрасте 51 года, сообщается на официальном сайте «дроздов». Причина смерти не уточняется.

«Наши мысли с семьёй и друзьями Алана в этот горький момент. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы «Вест Бромвича».

Миллер является воспитанником «Арсенала», в котором начал карьеру в 1988 году. Из стана «канониров» уходил в аренду в «Плимут Аргайл», «Вест Бромвич» и «Бирмингем Сити», а в 1994 году перебрался на постоянной основе в «Мидлсбро». Будучи игроком этого клуба, также выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун», «Гримсби Таун» и «Вест Бромвич». В 1997 году стал полноценным футболистом «дроздов». До завершения карьеры в 2002 году играл ещё за «Блэкберн Роверс», «Бристоль Сити», «Ковентри Сити» и «Сент Джонстоун».

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