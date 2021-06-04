Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти сократил отпуск футболистов «Реала» на пять дней

Карло Анчелотти сократил отпуск футболистов «Реала» на пять дней
Сергей Сорокин
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сократил отпуск футболистов на пять дней, сообщает Marca.

Зинедин Зидан, который ранее работал со «сливочными», разрешил игрокам вернуться из отпуска 12 июля. Но Анчелотти принял решение изменить график подготовки к сезону-2021/2022 и попросил футболистов выйти 7 июля. Анчелотти хочет уделить особое внимание футболистам, будущее которых в мадридском клубе пока не определилось.

Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

Новость по теме
Арбелоа может войти в тренерский штаб Анчелотти в «Реале»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021