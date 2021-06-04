Карло Анчелотти сократил отпуск футболистов «Реала» на пять дней

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сократил отпуск футболистов на пять дней, сообщает Marca.



Зинедин Зидан, который ранее работал со «сливочными», разрешил игрокам вернуться из отпуска 12 июля. Но Анчелотти принял решение изменить график подготовки к сезону-2021/2022 и попросил футболистов выйти 7 июля. Анчелотти хочет уделить особое внимание футболистам, будущее которых в мадридском клубе пока не определилось.



Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

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