«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Бруно Гомесом, сообщает спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари. По информации источника, футболист может стать заменой для Алекса Крала, который ведёт переговоры о переходе в «Вест Хэм».
20-летний бразильский полузащитник является воспитанником «Васко да Гама». В нынешнем сезоне он провёл за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до декабря 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 4 млн.
Ранее стало известно, что «Вест Хэм» предложил полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу пятилетний контракт. По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся в продвинутой стадии. Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.
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