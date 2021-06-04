Зарема Салихова: моё мнение о кандидатуре Черчесова не совпадает с мнением «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала свою реплику в собственном телеграм-канале.
В ходе общения подписчик спросил у Салиховой, может ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов стать кандидатом на пост наставника красно-белых в случае неудачи Руя Витории. Та ответила: «Только через мой труп».
«Пишу ли это я? Да. Что касается слов про Черчесова, это всего лишь моё личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.
- 4 июня 2021
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