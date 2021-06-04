Алексей Миранчук: комфортно играть с Головиным, есть понимание, футбольный интеллект

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о взаимодействии с партнёром по национальной команде Александром Головиным.
«Пропустил первые дни, но главные упражнения выполнил. Чувствую себя отлично. Всё идёт своим чередом, готовимся к следующей игре. В клубе и сборной разные требования, функции отличаются. Но основное — приносить пользу впереди. Это приоритет и там, и тут. Было много времени, чтобы всё понять и подготовиться на сборах, понять свои задачи. Проблем нет.
Когда каждый игрок понимает, что он должен делать на поле, ему легче. Мне комфортно играть с Сашей Головиным, есть понимание, футбольный интеллект. Мы развиваемся в этом плане, мы должны прогрессировать, делать вещи, которые будут способствовать результату.
Смотрел третий период хоккейного матча с Канадой. Никогда до этого особо им не увлекался, но вчера включил. Сильно расстроился за ребят, понимаю, как все хотели выиграть. У нас свои задачи и свой турнир. Могу только сказать, что расстроен за ребят. А мы будем делать свой максимум.
Были все приятно удивлены появлению Киркорова. Филипп Бедросович добавил красок в наши солнечные будни. Хорошо пообщались, подарил нам подарки. Потом улыбки прошли, началась работа», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июня 2021
-
15:11
-
15:02
-
14:41
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:19
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:41
-
13:39
-
12:59
-
12:58
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:45
-
11:36
-
11:33
-
11:27
-
11:09
-
11:04
-
11:03
-
10:49
-
10:43
-
10:17
-
10:15
-
09:59