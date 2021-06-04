Алексей Миранчук: комфортно играть с Головиным, есть понимание, футбольный интеллект

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о взаимодействии с партнёром по национальной команде Александром Головиным.



«Пропустил первые дни, но главные упражнения выполнил. Чувствую себя отлично. Всё идёт своим чередом, готовимся к следующей игре. В клубе и сборной разные требования, функции отличаются. Но основное — приносить пользу впереди. Это приоритет и там, и тут. Было много времени, чтобы всё понять и подготовиться на сборах, понять свои задачи. Проблем нет.



Когда каждый игрок понимает, что он должен делать на поле, ему легче. Мне комфортно играть с Сашей Головиным, есть понимание, футбольный интеллект. Мы развиваемся в этом плане, мы должны прогрессировать, делать вещи, которые будут способствовать результату.

Смотрел третий период хоккейного матча с Канадой. Никогда до этого особо им не увлекался, но вчера включил. Сильно расстроился за ребят, понимаю, как все хотели выиграть. У нас свои задачи и свой турнир. Могу только сказать, что расстроен за ребят. А мы будем делать свой максимум.

Были все приятно удивлены появлению Киркорова. Филипп Бедросович добавил красок в наши солнечные будни. Хорошо пообщались, подарил нам подарки. Потом улыбки прошли, началась работа», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.