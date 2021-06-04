Все футболисты сборной России, кроме Самошникова, провели тренировку в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020, до старта которого осталась неделя.



В ходе сегодняшней тренировки все футболисты, кроме защитника Ильи Самошникова, занимались в общей группе. Игрок «Рубина» работал по индивидуальной программе. Об этом сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.