Черчесов: у сборной России есть два игрока, которые способны делать нестандартные вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитниках национальной команды Александре Головине и Алексее Миранчуке.



«Жалко, что нам не хватает времени. Саши Головина не было полтора года в сборной, Миранчук тоже пропускал. То время, которое мы здесь, мы стараемся максимально его им уделить. У нас есть два игрока, которые способны делать нестандартные вещи, такие всегда нужны. Нам нужно распределить роли, чтобы и один, и второй выглядели качественно. Это и наша приятная головная боль, и игроков, которые должны хорошо друг с другом коммуницировать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.

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