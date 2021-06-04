Киркоров посетил базу сборной России и обменялся подарками с Черчесовым

Певец Филипп Киркоров, которому предстоит исполнить гимн России перед товарищеским матчем сборной с Болгарией, посетил расположение национальной команды.



«Перед тренировкой на базу приехал Филипп Киркоров. Пообщался с главным тренером Станиславом Черчесовым, игроками, персоналом. Обменялись подарками и сувенирами», — сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.



Матч Россия — Болгария состоится завтра, 5 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

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