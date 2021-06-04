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Караваев: Черчесов в меру строгий. Может напихать или что-то подсказать, когда это нужно

Караваев: Черчесов в меру строгий. Может напихать или что-то подсказать, когда это нужно
Сергей Сорокин
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

«Черчесов в меру строгий: может напихать или что-то подсказать, когда нужно, может и пошутить. Конечно, в сборной всё в порядке с дисциплиной — все понимают ответственность. Сами футболисты должны в первую очередь думать, что можно делать, а что нельзя», — цитирует Караваева France Football.

Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

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